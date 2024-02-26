Полесье на официальном сайте сообщило, что Владимир Тесля полноценно занял должность спортивного директора клуба.

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В его обязанности будет входить формирование стратегии спортивного развития ФК Полесье, комплексная работа на трансферном рынке, поиск новых игроков, формирование структурной вертикали и развитие команд от детской академии и до главной команды и прочее.

Отметим, что Тесля работал в Полесье еще с 20 января этого года, но был лишь исполняющим обязанности спортивного директора. Житомиряне сейчас занимают третье место в УПЛ.

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