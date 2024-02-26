Полісся на офіційному сайті повідомило, що Володимир Тесля повноцінно обійняв посаду спортивного директора клубу.

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У його обов'язки входитиме формування стратегії спортивного розвитку ФК Полісся, комплексна робота на трансферному ринку, пошук нових гравців, формування структурної вертикалі і розвиток команд від дитячої академії і до головної команди та інше.

Зазначимо, що Тесля працював у Поліссі ще з 20 січня цього року, але був лише виконувачем обов'язків спортивного директора. Житомиряни наразі посідають третє місце в УПЛ.

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