Три роки тому Аллах'яр захищав кольори Зорі і робив це настільки успішно, що навіть став головною зіркою тієї команди. Однак керівництво луганського клубу не знайшло грошей, щоб викупити контракт форварда у Фенербахче.

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Зрештою, Сайядманеш опинився у Халл Сіті, який заплатив 4,5 млн євро компенсації. У Чемпіоншипі форвард не зміг продовжити демонструвати хороші результати й поступово втратив місце в складі. У нинішньому сезоні лише тричі виходив на поле, сумарно зігравши близько 20 хвилин.

За інформацією ТаТоТаке, Аллах'яр може повернутися до України, де в нього виходило значно краще (15 голів у 50 матчах за Зорю). Джерело стверджує, що в послугах 22-річного іранця зацікавлене Полісся. Наразі житомиряни розглядають варіант з орендою.

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