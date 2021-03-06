"Когда мы играли здесь в последний раз, то проиграли Кубок. Поле не соответствует уровню чемпионата Украины. Очень сложная игра, поле просто ужасное, будто там была война.

Олимпик – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Однако команда адаптировалась, пыталась играть иногда более практично, но забрать три очка – это была наша главная цель. Мы играли против очень хорошо организованного Олимпика. Соперник заставил нас сегодня поработать, но мы смогли заработать три очка. Хочу выделить полную отдачу работе команды на ужасном поле. Если хотим продвигать уровень УПЛ, то невозможно играть на таком поле – как нам, так и Олимпику. Я не говорю только за свою команду, думаю, Олимпик также не хотел бы играть на таком поле. Есть много вещей, которых я не понимаю, но – вот так ...

Мы выходим из сложных ситуаций, так будет и дальше, будем бороться до последних секунд. Не думайте, что мы будем здаваться, это характер нашей команды – мы не сдаемся. Мы сейчас переживаем не совсем хороший период – это правда, я согласен. Я беру на себя ответственность, мы все люди и можем ошибаться. Такие сложные периоды происходят со всеми, такое происходит сейчас и с нами, но мы будем идти по нашему пути и не будем сдаваться", – заверил Каштру в комментарии каналам "Футбол".

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой