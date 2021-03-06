"Коли ми грали тут востаннє, то програли Кубок. Поле не відповідає рівню чемпіонату України. Дуже складна гра, поле просто жахливе, наче там була війна.

Олімпік – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Однак команда адаптувалася, намагалася грати іноді більш практично, але забрати три очки – це була наша головна мета. Ми грали проти дуже добре організованого Олімпіка. Суперник змусив нас сьогодні попрацювати, але ми змогли заробити три очки. Хочу виділити повну віддачу роботі команди на жахливому полі. Якщо хочемо просувати рівень УПЛ, то неможливо грати на такому полі – як нам, так і Олімпіку. Я не кажу лише за свою команду, гадаю, Олімпік також не хотів би грати на такому полі. Є багато речей, яких я не розумію, але – ось так...

Ми виходимо зі складних ситуацій, так буде і далі, будемо боротися до останніх секунд. Не думайте, що ми будемо здаватися, це характер нашої команди – ми не здаємося. Ми зараз переживаємо не зовсім хороший період – це правда, я погоджуюсь. Я беру на себе відповідальність, ми всі люди і можемо помилятись. Такі складні періоди відбуваються з усіма, таке відбувається зараз і з нами, але ми будемо йти нашим шляхом і не будемо здаватися", – запевнив Каштру в коментарі каналам "Футбол".

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