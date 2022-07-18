"Покупаем легионеров, а они уходят без компенсации": Геллер раскритиковал новые правила ФИФА
Президент Зари Евгений Геллер поделился мыслями о ситуации в своей команде.
"У нас впервые иностранный тренер, долго разговаривали с Патриком ван Леувеном. Первый наш опыт такой, и надеюсь, что он будет удачным.
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Сейчас в команде около 40 игроков, у наставника есть выбор. Теперь он должен выбрать, кто ему нужен, а кого можно отдать в аренду.
Легионеры? Правило ФИФА о приостановке контрактов, мягко говоря, сложно назвать справедливым. Многих игроков мы покупали, мы из них сделали футболистов, а ФИФА дает им право приостановить контракт без компенсации. Думаю, клуб выйдет победителем из этой ситуации.
В следующем году Заре 100 лет, и надеюсь, что клуб переживет и нас, и наших детей. Будет прославлять Украину в Европе и мире", – сказал Геллер в комментарии клубному YouTube-каналу.
Напомним, по итогам прошлого сезона Заря в турнирной таблице УПЛ заняла четвертую строчку. Старт нового первенства запланирован на 23 августа.
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