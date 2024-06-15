Испанцы и хорваты встречаются на групповом этапе Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Испания – Хорватия стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO.

Испания – Хорватия: анонс матча Евро-2024

Испания и Хорватия начинают борьбу в "группе смерти". Последний раз команды встречались в финале Лиги наций – "ла роха" выиграла по пенальти. На прошлом Евро испанцы также обыграли "клетчатых" в 1/8 финала.

Стартовые составы команд

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья – Педри, Родри, Руис – Ямал, Мората, Уильямс.

Запасные: Рая, Ремиро, Вивьян, Мерино, Хоселу, Ольмо, Торрес, Гримальдо, Ляпорт, Баэна, Субименди, Оярсабаль, Навас, Фермин, Перес.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Майер, Будимир, Крамарич.

Запасные:, Лабрович, Ивушич, Эрлич, Влашич, Перишич, Марио Пашалич, Петкович, Иванушец, Соса, Пьяца, Вида, Юранович, Марко Пашалич, Сучич, Батурина.