"У нас вперше іноземний тренер, довго розмовляли з Патріком ван Леувеном. Перший наш досвід такий, і сподіваюся, що він буде вдалим.

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Зараз у команді близько 40 гравців, наставник має вибір. Тепер він має обрати, хто йому потрібний, а кого можна віддати в оренду.

Легіонери? Правило ФІФА про зупинення контрактів, м'яко кажучи, важко назвати справедливим. Багатьох гравців ми купували, ми з них зробили футболістів, а ФІФА дає їм право призупинити контракт без компенсації. Думаю, клуб вийде переможцем з цієї ситуації.

Наступного року Зорі 100 років, і сподіваюся, що клуб переживе і нас, і наших дітей. Прославлятиме Україну в Європі та світі", – сказав Геллер у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Зоря у турнірній таблиці УПЛ посіла четверту сходинку. Старт нової першості заплановано на 23 серпня.

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