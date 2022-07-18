Футболисты Динамо Николай Михайленко, Роман Вантух и Владимир Бражко продолжат карьеру в Заре, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Все трое перешли в луганский клуб на правах аренды и подписали с "мужиками" соглашение сроком на 2 года.

Напомним, 21-летний Михайленко – воспитанник академии Динамо. Первую половину прошлого сезона провел в аренде в Черноморце (22 матча во всех турнирах, 2 гола и 2 ассиста). Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

20-летний Бражко защищал цвета Динамо U-19, забив 3 гола в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА. Transfermarkt просит за футболиста 100 тысяч евро.

24-летний Вантух – начинал во Львове. С 2019 года – в структуре Динамо. Успел поиграть в аренде за Олимпик, Александрию и Черноморец. В начале 2022 года Динамо договорилось о переходе Романа в СК Днепр-1, однако он не успел принять участие в официальных матчах за днепрян из-за войны и досрочного завершения чемпионата. 1 июля киевляне объявили, что отдают Вантуха спортклубовцам на год, однако что-то пошло не так. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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