В поединке 1-го тура чемпионата Европы Венгрия в группе А уступила Швейцарии (1:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Накануне в Мюнхене в матче-открытии Евро-2024 Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1. Сегодня свой поединок в Кельне проводила другая пара группы А – Венгрия и Швейцария.

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"Мадьяры" триумфально выиграли свою группу отбора, выйдя на чемпионат Европы с первой строчки и опередив Сербию, Черногорию, Литву и Болгарию. В свою очередь "Нати" пропустили вперед Румынию, но смогли обойти Израиль, Беларусь, Косово и Андорру.

Команды начали "с корабля на бал": Венгрия уже на 1-й минуте заработала штрафной, который завершился навесом во вратарскую, а Эбишер в ответ замыкал передачу от Джаки, однако арбитр зафиксировал положение вне игры. Вскоре Ндойе убежал по правому флангу, прорвался через защиту швейцарцев и успел прострелить в штрафную – защитник в последний момент в падении сумел прервать передачу и не позволил Эбишеру замкнуть.

Первый дальний удар в матче возник лишь на 10-й минуте – Шаллай разрядил свою пушку из-за пределов штрафной, но мяч пролетел мимо ворот Швейцарии. А через 2 минуты "Нати" вышли вперед: Эбишер вывел один на один Квадво Дуа, который довольно неожиданно попал в стартовый состав команды Мурата Якина, и форвард Лудогорца технично прошил Яна Зоммера.

Судья сначала свистнул офсайд, но послушал подсказку ассистента на VAR и гол засчитал. Этот мяч стал первым для представителя чемпионата Болгарии в сборной (выход за национальную команду 4 июня в спарринге с Эстонией и гол в первом же официальном матче. Чем не дебют мечты?).

В середине тайма Варгас должен был удваивать преимущество швейцарцев: хавбек Аугсбурга воспользовался ошибкой соперника, перехватил пас вблизи ворот, ворвался в штрафную и пробил – Зоммер успел махнуть рукой и перевести на угловой.

У венгров откровенно ничего не получалось: единичные розыгрыши стандартов не имели успеха. В свою очередь швейцарцы пытались использовать правый фланг и часто были в шаге от триумфа (соперник паниковал и в хаосе допускал ошибки – дважды "крестоносцы" требовали пенальти за игру рукой соперника).

На 40-й минуте после очередного навеса со штрафного метров с 30-ти Орбан сумел головой замкнуть в сетку, но Зоммер поймал сферу руками.

На последней минуте первого тайма Швейцария сделала серьезную заявку на победу, забив "в раздевалку": Эбишер из-за пределов штрафной низом закрутил под дальнюю штангу. И снова в защите провалился защитник Фехервара Аттила Фиоло.

Казалось, венгры выйдут на второй тайм более злыми, но швейцарцы в течение двух минут после перерыва могли забивать дважды – чего стоит только удар Дуа после паса Джаки и сейва Зоммера.

Подопечные Якина буквально кайфовали на поле: разыгрывали мяч в собственной штрафной, раздражая соперника, эффектно принимали верховые передачи, разворачиваясь на 180 градусов, играли в короткий пас под носом венгров. Одна из таких атак настолько убаюкала "мадьяров", что они позволили опасно пробить Варгасу из не очень удобной позиции – спасла реакция Гулачи.

На 56-й минуте Ндойе прибежал помогать в защите и оказал медвежью услугу швейцарцам, привезя опасный стандарт. Собослай навесил во вратарскую, но защитники вынесли на угловой. Впоследствии Ндое мог реабилитироваться за фейл, но из-за пределов штрафной выстрелил мимо ворот.

Трудно было понять как Венгрия собиралась отыгрываться и что Марко Росси пытался донести до своих футболистов в раздевалке – соперник легко перекусывал любые попытки атаковать. Даже в те нечастые моменты, когда "мадьярам" удавалось прорывать оборону Швейцарии – откровенно не везло (для примера, Варга выиграл борьбу у Родригеса, вышел один на один и... не забил. Через мгновение он получил идеальный навес от Шаллая, но снова замкнул мимо стойки).

В конце концов, на 66-й минуте Барнабашу удалось реабилитироваться за все предыдущие неудачи: Собослай навесил с левого фланга и Варга почти вприсядку головой срезал в сетку (обыграв Эбишера).

Якин мгновенно отреагировал двумя заменами, выпустив вместо Квадво форварда Бернли Амдуни и защитника Штутгарта Стергиу (вместо уставшего Видмера). Ндойе сразу бил с острого угла, но рикошет спас венгров. Пошла атака на атаку и уже Зоммер в прыжке сумел прервать прострел Керкеза во вратарскую. Наставник "Нати" решил еще больше нагрузить защиту соперника и выпустил Бреля Эмболо – форвард Монако изрядно портил нервы венграм.

На 89-й минуте вышедший на замену Сьерро мощно бил издали, но защитник заблокировал и мяч вышел на угловой. Навес с корнера Гулачи отбил неудачно, но уже в падении сумел ногой переправить сферу за ворота и сохранить шанс на камбэк.

В добавленное время Ридер мог ставить точку в матче, выйдя один на один, но защитник немного задел круглого – Фабиан догнал мяч слева, но с нулевого угла не сумел закрутить в сетку. В следующей атаке Эмболо снял вопрос о победителе – Орбан подарил мяч Брелю и тот перебросил сферу через Гулачи.

Победа принесла Швейцарии 3 очка и вторую строчку турнирной таблицы группы А, Венгрия с нулем третья. Лидирует благодаря лучшей разнице забитых голов Германия, а замыкает квартет Шотландия.

Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024