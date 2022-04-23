У минулому турі Манчестер Сіті перебував під тиском, бо Ліверпуль свій матч провів раніше і переміг. Тепер "містяни" чинять вплив на мерсисайдців, у яких завтра дербі проти Евертона, а поки підопічні Пепа Гвардіоли мають на чотири очки більше.

Манчестер Сіті розтрощив Уотфорд: ювілей результативності Зінченка, покер Жезуса й рекорд Англії

Що ж до звітного матчу, то Манчестер Сіті відкрив рахунок вже на 4-й хвилині. Олександр Зінченко допоміг відзначитися Габріелю Жезусу. В підсумку, бразилець оформив покер, ще один м'яч забив Родрі (асист Жезуса). За Уотфорд відповів Ассан Камара, для якого цей гол став дебютним у складі "шершнів".