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Безумие в Югославии, исчезновение клубов в Китае и шальная ничья 5:5: вокруг света за 800 слов

20:20 68 Читати українською
Безумие в Югославии, исчезновение клубов в Китае и шальная ничья 5:5: вокруг света за 800 слов
Партизан в 1986-м / Фото с открытых источников
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Только слов на самом деле больше. Новый подкаст от Дмитрия Джулая.

Сегодня в выпуске:

– Стилистические особенности лидеров К-Лиги;

– Исчезновение клубов в Китае;

– Чемпионат, который напомнил детство;

– Как в один день определили победителя двух чемпионатов Югославии.

"Купатись чи не купатись?" – спрашивает Джулай словам гениального классика в начале выпуска. Слушать!

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