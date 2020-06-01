Безумие в Югославии, исчезновение клубов в Китае и шальная ничья 5:5: вокруг света за 800 слов

Партизан в 1986-м / Фото с открытых источников

Только слов на самом деле больше. Новый подкаст от Дмитрия Джулая.

Сегодня в выпуске:

– Стилистические особенности лидеров К-Лиги;

– Исчезновение клубов в Китае;

– Чемпионат, который напомнил детство;

– Как в один день определили победителя двух чемпионатов Югославии.

"Купатись чи не купатись?" – спрашивает Джулай словам гениального классика в начале выпуска. Слушать!

Его убили за велосипед: Дмитрий Джулай – о гениальном Тринче