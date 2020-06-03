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"Покажіть свої яйця, закінчуйте з цим колгоспом": Козловський знищив ПФЛ за невизначеність з продовженням сезону

23:37 84 Читать на русском
"Покажіть свої яйця, закінчуйте з цим колгоспом": Козловський знищив ПФЛ за невизначеність з продовженням сезону
Григорій Козловський / Сайт Руха

Президент Руха Григорій Козловський не стримує свого обурення через затримку у вирішенні подальшої долі Першої ліги.

"Всоте публічно заявляю: Рух готовий дограти цей чемпіонат в класичному форматі, крапка. Інших сценаріїв – 3,5 або 10 команд – не буде. Та афера, яку 2 або 3 клуби намагаються проштовхнути, точно не пройде. Ми або граємо цей чемпіонат, або завершуємо його.

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Рішення нехай приймає виконком ПФЛ. Моя порада – хлопці, дійсно покажіть свої яйця. Прийдіть і скажіть – чемпіонат починається такого-то числа. І закінчуйте з цим колгоспом, закінчуйте з цим базаром. Назвіть дату і скажіть, що повинні пройти клуби, щоб відновити чемпіонат", – заявив Козловський в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, представники клубів Першої ліги повинні зустрітися 5 червня, щоб ухвалити остаточне рішення щодо продовження чемпіонату.

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Теги
ПФЛ Григорій Козловський Рух Рух Перша ліга
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