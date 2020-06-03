"Покажіть свої яйця, закінчуйте з цим колгоспом": Козловський знищив ПФЛ за невизначеність з продовженням сезону

Президент Руха Григорій Козловський не стримує свого обурення через затримку у вирішенні подальшої долі Першої ліги.

"Всоте публічно заявляю: Рух готовий дограти цей чемпіонат в класичному форматі, крапка. Інших сценаріїв – 3,5 або 10 команд – не буде. Та афера, яку 2 або 3 клуби намагаються проштовхнути, точно не пройде. Ми або граємо цей чемпіонат, або завершуємо його.

Макаров оцінив шанси на відновлення Першої ліги – є позитивні зрушення

Рішення нехай приймає виконком ПФЛ. Моя порада – хлопці, дійсно покажіть свої яйця. Прийдіть і скажіть – чемпіонат починається такого-то числа. І закінчуйте з цим колгоспом, закінчуйте з цим базаром. Назвіть дату і скажіть, що повинні пройти клуби, щоб відновити чемпіонат", – заявив Козловський в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, представники клубів Першої ліги повинні зустрітися 5 червня, щоб ухвалити остаточне рішення щодо продовження чемпіонату.

Божевілля у Югославії, зникнення клубів у Китаї і шалена нічия 5:5: навколо світу за 800 слів