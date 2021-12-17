"Покажите свои яйца", – ультрас заперли команду Коваленко на стадионе после вылета из Кубка Италии
14:29 - Читати українською
У болельщиков Специи лопнуло терпение в результате ужасной серии команды.
Специя проиграла Лечче и вылетела из Кубка Италии от представителя второго дивизиона. Это фиаско дополнило целый ряд провалов в Серии А, где команда Коваленко набрала одно очко в пяти турах и идет у зоны вылета.
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Ультрас Специи не выдержали позора и заблокировали после матча ворота стадиона. Болельщики не выпускали футболистов домой, требуя встречи и объяснений. Они кричали Тьягу Мотте, что он всего лишь манекен. А потом обратились к команде: "Покажите свои яйца".
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