Специя проиграла Лечче и вылетела из Кубка Италии от представителя второго дивизиона. Это фиаско дополнило целый ряд провалов в Серии А, где команда Коваленко набрала одно очко в пяти турах и идет у зоны вылета.

Коваленко подтвердил статус лидера – без украинца Специя неожиданно вылетела из Кубка Италии

Ультрас Специи не выдержали позора и заблокировали после матча ворота стадиона. Болельщики не выпускали футболистов домой, требуя встречи и объяснений. Они кричали Тьягу Мотте, что он всего лишь манекен. А потом обратились к команде: "Покажите свои яйца".