Кубок Италии, 1/16 финала

Специя – Лечче – 0:2

Голы: Листовски, 43, Калабрези, 55

Тиягу Мотта, очевидно, решил в Кубке дать шанс игрокам, которым не хватает игровой практики в Серии А. Практически все лидеры Специи, среди которых и Виктор Коваленко, остались в запасе. Такие эксперименты дорого стоили "орлятам", у которых только одна победа в последних десяти матчах.

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Лечче наказал соперника за такую ​​дерзость, а заодно подтвердил, что не зря идет среди лидеров Серии В. В 1/8 финала Кубка Италии нас ждет "волчье" дерби – Лечче сыграет с Ромой.