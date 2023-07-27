"Как мне работается с президентом Карпат Владимиром Маткивским? Он старается меньше светиться и просто делает свое дело.

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Мне комфортно с ним работать. Нет такого, что пообещали, а потом не сделали. Это худшее в футболе. Сейчас так. Выйдем в высшую лигу – будет по-другому. Так оно должно быть.

Сейчас мы в Первой лиге. Есть такие условия, и они, в принципе, подходят. А дальше будем смотреть.

Насколько президент вовлечен в мою работу? Я не лезу в его работу, а он – в мою. Не всем тренерам так везет, откровенно скажу.

Какой бюджет сейчас у Карпат? Для Первой лиги. Достаточно ли этого для борьбы за выход в УПЛ? Посмотрим. У нас впереди целый сезон. Уже в конце мы будем знать, сколько мы потратили. Пока что этого достаточно", – сказал Маркевич в интервью Tribuna.

Напомним, Мирон Богданович заменил на посту главного тренера Карпат Андрея Тлумака, который не сумел вывести "львов" в УПЛ.

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