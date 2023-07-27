"Як мені працюється з президентом Карпат Володимиром Матківським? Він старається менше світитись і просто робить свою справу.

"Я не сильно відходив від футболу": Маркевич оцінив свої тренерські здібності після тривалої перерви

Мені комфортно з ним працювати. Немає такого, що пообіцяли, а потім не зробили. Це найгірше у футболі. Зараз так. Вийдемо у вищу лігу – буде по-іншому. Так воно повинно бути.

Зараз ми в Першій лізі. Є такі умови, і вони, в принципі, підходять. А далі будемо дивитись.

Наскільки президент залучений у мою роботу? Я не лізу в його роботу, а він – в мою. Не всім тренерам так щастить, відверто скажу.

Який бюджет зараз у Карпат? Для Першої ліги. Чи достатньо цього для боротьби за вихід в УПЛ? Подивимось. У нас попереду цілий сезон. Вже в кінці ми будемо знати, скільки ми витратили. Поки що цього достатньо", – сказав Маркевич в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Мирон Богданович замінив на посаді головного тренера Карпат Андрія Тлумака, який не зумів вивести "левів" в УПЛ.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?