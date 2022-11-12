Трансляция

Поединок между Вулверхэмптоном и Арсеналом начнется в 21:45 по киевскому времени. Просмотреть матч можно на setantasports.com. Проход событий на поле для зрителей будет комментировать Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Вулверхэмптон: Жозе Са – Семеду, Коллинз, Килман, Буэно – Траоре, Невеш – Гедеш, Моутинью, Поденсе – Хван Хи Чхан.

Арсенал: Ремсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Парти, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли.

Арбитры

Главным арбитром на матче будет работать Стюарт Аттвелл, на линиях ему будут ассистировать Харри Леннард и Даррен Канн. Роль четвертого арбитра выпала Тому Брамаллу, а за экранами VAR будут работать Майк Дин и Нил Дэвис.

Текущая форма

Вулверхэмптон, несмотря на очень качественный список исполнителей, неожиданно оказался в зоне вылета. Такое впечатление, что волки потеряли уверенность в своих силах, иначе очень бледную игру и пробуксовку в простых ситуациях объяснить невозможно. Когда-то крепкий середняк оказался в роли аутсайдера, и пока команда не демонстрирует факторов, позволяющих говорить о сбросе этого позорного ярлыка уже в ближайшее время.

Очевидно, что самая высокая амбиция Вулверхэмптона – это сохранение прописки в сильнейшей лиге мира. Минимальные победы над Саутгемптоном, Ноттингемом и Лидсом пока стали единственными светлыми пятнами в выступлениях "волков", которым часто для завоевания очков не хватает элементарной концентрации. Стиву Дэвису придется на ходу менять не только рисунок игры, но и менталитет команды, а с такой двойной задачей удается справиться далеко не всегда.

Что касается Арсенала, то у команды Артеты все просто замечательно. "Канониры" уверенно забрали 15 очков в групповом этапе Лиги Европы и разобрались в дерби с Челси. Неожиданная ничья с Саутгемптоном несколько испортила карты и позволила Манчестер Сити сократить отставание от конкурента до 2 очков, но пока Арсеналу удавалось вполне прилично справляться с психологическим давлением.

Мечта Арсенала о чемпионстве вполне может претвориться в жизнь, но разбрасываться очками в матчах с соперниками из нижней части таблицы команда просто не имеет права. В логово "волков" Арсенал отправляется только за победой, и на бумаге все аргументы говорят о том, что особенных трудностей у Зинченко и Ко возникать не должно.

История противостояний

А вот статистика очных встреч не так однозначна. В последних 10 матчах Арсенал победил 4 раза, трижды чаша весов склонялась на сторону Вулверхэмптона, 3 встречи окончились ничейным результатом.

В прошлом сезоне "канониры" победили дважды, поэтому динамика пока говорит в их пользу. Смогут ли они ее продлить – узнаем уже совсем скоро.

Кадровая ситуация

У хозяев довольно длинный список травмированных: помочь команде не смогут Хименес, Нуньеш, Нету и Калайджич. Также матч из-за дисквалификации пропустит Диего Коста.

В лазарете Арсенала остался только Смит-Роу, под вопросом участие в матче конкурент Зинченко Томмиасу. Впрочем, английские порталы убеждены, что украинец будет играть с первых минут при любых обстоятельствах, поэтому у нас будет прекрасная возможность поболеть за земляка, который имеет шансы снова поднять над головой кубок АПЛ.