Трансляція

Поєдинок між Вулверхемптоном та Арсеналом розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переглянути матч можна на setantasports.com. Перебіг подій на полі для глядачів коментуватиме Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Вулверхемптон: Жозе Са – Семеду, Коллінз, Кілман, Буено – Траоре, Невеш – Гедеш, Моутінью, Поденсе – Хван Хі Чхан.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Едегор, Партей, Джака – Сака, Жезус, Мартінеллі.

Арбітри

Головним арбітром на матчі працюватиме Стюарт Аттвелл, на лініях йому асистуватимуть Харрі Леннард та Даррен Канн. Роль четвертого арбітра випала Тому Брамаллу, а за екранами VAR працюватимуть Майк Дін та Ніл Девіс.

Поточна форма

Вулверхемптон, попри дуже якісний список виконавців, неочікувано опинився у зоні вильоту. Таке враження, що "вовки" втратили впевненість у своїх силах, інакше дуже бліду гру та пробуксовку у простих ситуаціях пояснити неможливо. Колись міцний середняк опинився у ролі аутсайдера, і поки що команда не демонструє факторів, які б дозволяли говорити про скидання цього ганебного ярлика вже найближчим часом.

Наразі очевидно, що найвища амбіція Вулверхемптона – це збереження прописки у найсильнішій лізі світу. Мінімальні перемоги над Саутгемптоном, Ноттінгемом та Лідсом поки що стали єдиними світлими плямами у виступах "вовків", яким часто для здобуття очків не вистачає елементарної концентрації. Стіву Девісу доведеться на ходу змінювати не лише малюнок гри, а й менталітет команди, а з таким подвійним завданням вдається впоратися далеко не завжди.

Що стосується Арсенала, то в команди Артети все просто чудово. "Каноніри" впевнено забрали 15 очок у груповому етапі Ліги Європи та розібралися у дербі з Челсі. Несподівана нічия з Саутгемптоном дещо зіпсувала карти та дозволила Манчестер Сіті скоротити відставання від конкурента до 2 очок, але поки що Арсеналу вдавалося цілком пристойно справлятися із психологічним тиском.

Мрія Арсенала про чемпіонство цілком може втілитися у життя, але розкидатися очками у матчах з суперниками з нижньої частини таблиці команда просто не має права. У лігво "вовків" Арсенал вирушає лише за перемогою, і на папері всі аргументи говорять про те, що особливих труднощів у Зінченка і Ко виникати немає.

Історія протистоянь

А от статистика очних зустрічей не така однозначна. В останніх 10 матчах Арсенал переміг 4 рази, тричі чаша терезів схилялася на бік Вулверхемптона, 3 зустрічі закінчилися нічийним результатом.

У минулому сезоні "каноніри" перемогли двічі, тому динаміка поки що говорить на їхню користь. Чи зможуть вони її продовжити – дізнаємося вже зовсім скоро.

Кадрова ситуація

У господарів доволі довгий список травмованих: допомогти команді не зможуть Хіменес, Нуньєш, Нету та Калайджіч. Також матч через дискваліфікацію пропустить Дієго Коста.

У лазареті Арсенала залишився лише Сміт-Роу, під запитанням участь в матчі конкурент Зінченка Томіясу. Втім, англійські портали переконані, що українець гратиме з перших хвилин за будь-яких обставин, тому ми матимемо чудову нагоду повболівати за земляка, який має шанси знову підняти над головою кубок АПЛ.