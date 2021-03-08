Черниговцы приехали на поединок Премьер-лиги против Руха во Львов. Здесь их ждал неожиданный сюрприз – на 8 день весны в городе Льва выпал снег.

Сборная Украины "заставила" перенести матч Рух – Десна на другой день и стадион

"Погода во Львове приносит сюрпризы. Придется играть при таких погодных условиях", –написала Десна в своем официальном Telegram, напомнив, что матч состоится уже сегодня в 14:00 на стадионе Скиф.

К слову, Десна расположилась на 5 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 27 пунктов. Рух с 13 зачетными баллами идет двенадцатым.

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