"Погода во Львове приносит сюрпризы": Десна показала, на каком поле сыграет с Рухом
10:46 - Читати українською
Десна и Рух в матче 17-го тура УПЛ по-настоящему почувствуют прихоти львовской погоды.
Черниговцы приехали на поединок Премьер-лиги против Руха во Львов. Здесь их ждал неожиданный сюрприз – на 8 день весны в городе Льва выпал снег.
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"Погода во Львове приносит сюрпризы. Придется играть при таких погодных условиях", –написала Десна в своем официальном Telegram, напомнив, что матч состоится уже сегодня в 14:00 на стадионе Скиф.
К слову, Десна расположилась на 5 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 27 пунктов. Рух с 13 зачетными баллами идет двенадцатым.
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