Поединок Рух – Десна состоится не 6 марта, а 8-го, сообщает официальный сайт УПЛ. Газон Арены Львов также решили не беспокоить.

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Изменения вызваны подготовкой к матчам сборной Украины. Команда Шевченко будет принимать Финляндию (28 марта) и Казахстан (31-го) именно во Львове, поэтому полю дадут полноценно отдохнуть несколько недель. Позже объявят стадион, на котором Рух сыграет с Десной.

Добавим, что сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира 24 марта гостевым матчем против французов.

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