Десна та Рух у матчі 17-го туру УПЛ по-справжньому відчують примхи львівської погоди.

Чернігівці приїхали на поєдинок Прем'єр-ліги проти Руха до Львова. Тут їх чекав несподіваний сюрприз – на 8 день весни у місті Лева випав сніг.

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"Погода у Львові приносить сюрпризи. Доведеться грати за таких погодних умов", – написала Десна у своєму офіційному Telegram, нагадавши, що матч відбудеться вже сьогодні о 14:00 на стадіоні Скіф.

До слова, наразі Десна розташувалась на 5 сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 27 пунктів. Рух з 13 заліковими балами йде дванадцятим.

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