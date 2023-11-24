В пятницу в 19-м туре третьего по силе дивизиона состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 19-й тур

МФК Металлург-2 – Кремень-2 – 2:1

Голы: Толок, 16, Куралех, 58 – Баринов, 74

Удаление: Сабиев, 71 (Кремень-2, красная карточка)

Локомотив Киев – Звягель – 0:2

Голы: Морговский, 50, Ндукве, 88

Удаление: Хобта, 36 (Локомотив, вторая желтая карточка)

ЮКСА – Карпаты-2 – 1:1

Голы: Махнев, 56 – Скороход, 43

Удаления: Гайдучок, 84 (Карпаты-2, вторая желтая карточка), Савчин, 90+4 (Карпаты-2, красная карточкаа)

СК Днепр-1 хочет подписать лидера экс-команды Максимова

Вторая команда Кремня потерпела уже 16-е поражение в сезоне. Очередным ее палачом стал дубль МФК Металлурга. Хозяева забили еще до середины тайма – Толок удачно замкнул на дальней штанге после того, как голкипер в падении не дотянулся до мяча, чтобы прервать прострел. После перерыва запорожцы увеличили свое преимущество – снова на выходе ошибся вратарь гостей. На 71-й минуте Кремень остался в меньшинстве – Сабиев заработал удаление за фол последней надежды. Несмотря на это через 3 минуты Баринов сумел сократить отставание, пробив киперу запорожцев между ног. Этот гол стал последним в матче, и принес МФК Металлург-2 двенадцатую строчку (16 очков). Кремень-2 с 1 пунктом последний.

Звягель уверенно одолел Локомотив. Киевляне в конце первого тайма остались в меньшинстве и экс-команда Юрия Максимова после перерыва легко реализовала численное большинство, забив дважды. Интересно, что на последних минутах снова отличился Денис Ндукве, на которого начата охота клубами УПЛ (СК Днепр-1 и Металлист 1925). Благодаря осечке главного конкурента – ЮКСА – Звягель обошел "христиан" на вершине турнирной таблицы.

Лидер Второй лиги ЮКСА на своем поле оступилась с Карпатами-2. Гостям удалось забить в конце первого тайма – великолепный удар вышел у Скорохода с линии штрафной. После перерыва киевляне отыгрались, а незадолго до конца игры имели прекрасные шансы выйти победителями из дуэли – сначала Гайдучок получил вторую желтую карточку, а уже в добавленное время Савчин оставил "львов" вдевятером. Но львовяне удержали ничью и, набрав 23 очка, закрепились на девятой строчке. ЮКСА с 40 баллами опустилась на второе место.

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