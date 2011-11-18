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Погба сообщил фанату Ювентуса о желании вернуться

12:53 26 Читати українською
Погба сообщил фанату Ювентуса о желании вернуться
Поль Погба / Sky Sports

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба сказал фанату Ювентуса, что хочет вернуться в Турин.

После матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед (2:3) хавбек "красных дьяволов" Погба сообщил болельщику туринского клуба, что хочет снова надеть футболку Юве.

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"Да, я хочу вернуться", – передает слова Погба Tuttosport.

В последние месяцы активно распространяются слухи о возможном возвращении француза в Ювентус из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью, при том что Поль является вторым бомбардиром Юнайтед в сезоне 2018/2019.

Погба переехал на Олд Траффорд из Юве летом 2016 за рекордные на тот момент 105 млн евро. Вместе с МЮ хавбек выиграл Комьюнити Шилд, Кубок английской лиги и Лигу Европы. В этом году вместе со сборной Франции стал победителем чемпионата мира-2018.

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