Лига чемпионов: Манчестер Юнайтед в волевом стиле одолел Ювентус – шедевры Роналду и Маты, конфуз Щенсны в эндшпиле

Английский Манчестер Юнайтед победил туринский Ювентус на выезде в матче 4-го тура группы H Лиги чемпионов 2018/19. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Обе команды активно начали поединок, пытаясь нащупать слабые места друг друга. Так, манкунианцы со стартовых минут начали активно загружать правый фланг обороны туринцев, где неожиданно появился Де Шильо. Раз за разом Шоу, Марсьяль, а также Алексис Санчес пробовали создавать численное преимущество в зоне правого защитника хозяев, но после "обезвреживания" фулбэка натыкались на цементный дуэт в центре обороны.

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Так, на 8-й минуте мяч после удара Марсьяль из-за пределов штрафной "запутался" где-то в ногах Бонуччи и Кьеллини. Ювентус ответил ударом Роналду, но выстрел Криштиану заблокировал Смоллинг.

К середине первой половины матча на поле была абсолютно равная игра, которую обеспечил высокий прессинг МЮ. В нескольких эпизодах кипер "зебр" Щенсны даже не имел вариантов при вводе мяча ударом от ворот, поэтому вынужден был выбивать его в борьбу. Правда, даже при такой игре больше опасности у ворот соперника создавал Юве.

На 10-й минуте Бентанкур с помощью рикошета от защитника неплохо бил в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой. А через 6 минут только хорошая позиционная игра Линделёфа помешала Куадрадо выскочить на свидание с Де Хеа после классной скидки головой от Роналду. От Юнайтед ответить взялся Алексис Санчес.

Чилиец сначала едва не замкнул с линии вратарской верховую передачу Матича, а на 31-й минуте долго готовился забить туринцам со штрафного, но попал в "стенку". В дальнейшем же игру под контроль почти полностью взял Ювентус и еще до перерыва имел несколько реальных возможностей открыть счет.

На 34-й минуте Куадрадо опасно прострелил с правого фланга, а Матич едва не срезал мяч в собственные ворота. Через минуту Хедира пробил в штангу после передачи Роналду. А под занавес тайма только Погба сумел выбить мяч почти с линии ворот после великолепного удара Дибалы. Поэтому свисток на перерыв от главного арбитра, казалось, спас Манчестер Юнайтед от гола в их ворота.

Однако начало второго тайма напомнило старт встречи. Манкунианцы и туринцы снова начали поочередно обмениваться атаками: на 49-й минуте Марсьяль классно положил мяч в дальний нижний угол, но немного не попал в ворота, а Дибала в ответной атаке ударом по дуге попал в перекладину ворот Де Хеа.

Но все это было лишь прелюдией к настоящему шедевру. На 65-й минуте Бонуччи сделал классную передачу из центра поля за спины защитников, а Криштиану Роналду, оторвавшись от Линделёфа, в одно божественное касание расстрелял Де Хеа – 1:0!

Пропущенный мяч, да еще и такой феноменальный, выбил с "автобусной" колеи МЮ, и Юве в течение нескольких минут мог довести счет даже до неприличного. Один только Миралем Пьянич дважды мог забивать, но в первом случае удар в касание после паса Роналду прекрасно парировал Де Хеа, а в другом – босниец банально не попал в ворота.

Немного задвигались впереди "красные дьяволы" после замен. На 79-й минуте Решфорд неожиданно для обороны туринцев развернулся и пробил в нижний угол, но для взятия ворот молодому англичанину не хватило нескольких сантиметров. А на 86-й минуте сработала другая замена от Моуринью: Мата феноменально исполнил штрафной удар, оставив в дураках и "стенку", и кипера хозяев – 1:1.

Ювентус по инерции продолжил лезть вперед, но взамен получил мяч в собственные ворота. На 90-й минуте манкунианцы получили право на штрафной удар с левого фланга и сумели вытеснить из него абсолютный максимум. После навеса верх прогнозируемо выиграл Феллаини, продолжив передачу в сторону ворот, а Щенсны вместо того, чтобы выбить мяч подальше – попал им в Алекса Сандро, от которого мяч залетел в ворота – 1:2!

Туринцы в добавленное арбитром время попытались организовать штурм ворот Юнайтед, но едва не пропустили третий мяч в контратаке, когда Решфорд выскочил один на один с Щенсны. Итак, победа МЮ, которая позволила английскому гранду обойти Валенсию в турнирной таблице квартета H. Теперь у подопечных Моуринью 7 очков, а у левантийцев – лишь 5. Ювентус продолжает лидировать. У "зебр" 9 набранных баллов.

Лига чемпионов 2018/19, группа H, 4-й тур

Ювентус – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Роналду, 65 – Мата, 86, Алекс Сандро, 90 (автогол)