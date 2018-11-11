Ювентус включить одну из своих звезд в переговоры по Погба

Ювентус предложит Манчестер Юнайтед Алекса Сандро, Мехди Бенатия или Марио Манджукича и включит в переговоры по полузащитнику Полю Погба.

Ювентус не оставляет попыток вернуть хавбека Поля Погба. По информации Express, "старая синьора" имеет 3 варианта, кого предложить Манчестер Юнайтед.

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В обратном направлении могут отправиться Мехди Бенатия, Алекс Сандро или Марио Манджукич как часть сделки.

Погба является вторым лучшим бомбардиром "красных дьяволов" в сезоне 2018/2019, но несмотря на это активно распространяются слухи о его желании покинуть Олд Траффорд.

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