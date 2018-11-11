Погба повідомив фанату Ювентуса про бажання повернутись

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба сказав фанату Ювентуса, що хоче повернутись у Турин.

Після матчу 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Манчестер Юнайтед (2:3) хавбек "червоних дияволів" Поль Погба повідомив вболівальнику туринського клубу, що хоче знову вдягнути футболку Юве.

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"Так, я хочу повернутись", – передає слова Погба Tuttosport.

В останні місяці активно поширюються чутки про можливе повернення француза в Ювентус через конфлікт з головним тренером манкуніанців Жозе Моурінью, при тому що Поль є другим бомбардиром Юнайтед у сезоні 2018/2019.

Погба переїхав на Олд Траффорд з Юве влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн євро. Разом з МЮ хавбек виграв Комьюніті Шілд, Кубок англійської ліги та Лігу Європи. Цього року разом зі збірною Франції став переможцем чемпіонату світу-2018.

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