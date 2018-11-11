toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ

Погба повідомив фанату Ювентуса про бажання повернутись

12:53 122 Читать на русском
Погба повідомив фанату Ювентуса про бажання повернутись
Поль Погба / Sky Sports

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба сказав фанату Ювентуса, що хоче повернутись у Турин.

Після матчу 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Манчестер Юнайтед (2:3) хавбек "червоних дияволів" Поль Погба повідомив вболівальнику туринського клубу, що хоче знову вдягнути футболку Юве.

Ювентус включить одну зі своїх зірок у переговори щодо Погба

"Так, я хочу повернутись", – передає слова Погба Tuttosport.

В останні місяці активно поширюються чутки про можливе повернення француза в Ювентус через конфлікт з головним тренером манкуніанців Жозе Моурінью, при тому що Поль є другим бомбардиром Юнайтед у сезоні 2018/2019.

Погба переїхав на Олд Траффорд з Юве влітку 2016 року за рекордні на той момент 105 млн євро. Разом з МЮ хавбек виграв Комьюніті Шілд, Кубок англійської ліги та Лігу Європи. Цього року разом зі збірною Франції став переможцем чемпіонату світу-2018.

Ліга чемпіонів: Манчестер Юнайтед у вольовому стилі здолав Ювентус – шедеври Роналду та Мати, конфуз Щенсни в ендшпілі

Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Ювентус Ювентус Італія Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
12
хв
Барселона
17:15
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук