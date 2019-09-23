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Погба приобрел сторожевого пса, чтобы защитить себя от фанатов

17:14 48 Читати українською
Погба приобрел сторожевого пса, чтобы защитить себя от фанатов
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Игрок сборной Франции Поль Погба пошел на радикальный шаг, чтобы обезопасить себя от ярости болельщиков.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба приобрел собаку, которая должна защитить его от агрессивно настроенных фанатов, сообщает The Sun. Ротвейлер обошелся французскому футболисту в 15 тысяч фунтов. Собаку обучала специализированная фирма Chaperone K9 – раньше животных у них уже покупали Маркус Рашфорд и Фил Джонс.

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У Погба складываются непростые отношения с фанатами "красных дьяволов" – некоторые радикальные болельщики нарисовали спреем надпись "Pogba Out" у тренировочной базы команды и вывешивали плакаты с требованием выгнать хавбека из клуба. Согласно опросу, лишь 16% болельщиков хотят, чтобы Погба остался в Манчестер Юнайтед.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Фил Джонс Фил Джонс Поль Погба Поль Погба Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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