Погба придбав сторожового пса, щоб захистити себе від фанатів

Гравець збірної Франції Поль Погба пішов на радикальний крок, аби убезпечити себе від люті уболівальників.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба придбав собаку, який повинен захистити його від агресивно налаштованих фанатів, повідомляє The Sun. Ротвейлер обійшовся французькому футболісту в 15 тисяч фунтів. Пса навчала спеціалізована фірма Chaperone K9 – раніше у них собак вже купували Маркус Рашфорд і Філ Джонс.

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У Погба складаються непрості відносини з фанатами "червоних дияволів" – деякі радикальні уболівальники намалювали спреєм напис "Pogba Out" біля тренувальної бази команди і вивішували плакати з вимогою вигнати хавбека з клубу. Згідно з опитуванням, лише 16% уболівальників хочуть, аби Погба залишився в Манчестер Юнайтед.

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