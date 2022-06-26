Погба уже договорился о переходе в Ювентус на правах свободного агента. Француз ждет конца июня, когда истечет его контракт с Манчестером Юнайтед, чтобы обо всем объявить официально.

Погба согласовал трансфер в Ювентус

Поль пошел на снижение зарплаты ради "Старой Синьоры". Ювентус выписал хавбеку 8 миллионов евро чистыми + бонусы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В Манчест Юнайтед он зарабатывал около 10 млн евро после вычета налогов. Интересно, что МЮ предлагал французу новое соглашение с сохранением оклада, но Поль решил, что он стоит большего.

Ювентус продал Погба в МЮ 6 лет назад за 100 миллионов евро, а теперь получит хавбека без компенсации. Это уже второе пришествие Поля в Турин – в 2012 он переходил из Манчестера свободным агентом. Погба сыграл за МЮ более 200 матчей. Демонстрируя на некоторых отрезках яркий футбол, Поль так и не стал полноценным лидером "дьяволов".

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