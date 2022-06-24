Погба договорился о переходе в Ювентус на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны все согласовали, трансфер неотвратим. Поль подпишет соглашение с Ювентусом в начале июля, когда его контракт с Манчестер Юнайтед истечет.

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Ювентус продал Погба в Манчестер Юнайтед 6 лет назад за 100 миллионов евро, а теперь получит хавбека без компенсации. Это уже второе пришествие Поля в Турин – в 2012-м он также переходил из Манчестера свободным агентом.

Погба сыграл за Манчестер Юнайтед более 200 матчей. Демонстрируя на некоторых отрезках яркий футбол, Поль так и стал полноценным лидером "дьяволов". Ему предложили в МЮ новый контракт, но француз хотел большую зарплату.

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