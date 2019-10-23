Погба и Де Хеа пропустили тренировку Манчестер Юнайтед накануне матча Лиги Европы

Игроки Манчестер Юнайтед Погба и Давид Де Хеа могут пропустить матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Партизана.

Погба и Давид Де Хеа не тренировались с первой командой Манчестер Юнайтед накануне матча против Партизана в Лиге Европы, сообщает Sky Sports.

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Напомним, что Погба пропустил три матча Манчестер Юнайтед из-за травмы, тогда как Де Хеа сыграл полный матч с Ливерпулем (1:1). Добавим, что после повреждения восстановился Джесси Лингард, который уже вернулся к тренировкам.

К слову, матч Партизан - Манчестер Юнайтед состоится завтра, 24 октября. Начало игры в 19:55.

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