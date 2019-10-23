Погба і Де Хеа пропустили тренування Манчестер Юнайтед напередодні матчу Ліги Європи

Гравці Манчестер Юнайтед Поль Погба та Давід Де Хеа можуть пропустити матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Партизана.

Поль Погба та Давід Де Хеа не тренувалися з першою командою Манчестер Юнайтед напередодні матчу проти Партизана в Лізі Європи, повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, що Погба пропустив три матчі Манчестер Юнайтед через травму, тоді як Де Хеа відіграв повний матч з Ліверпулем (1:1). Додамо, що після пошкодження відновився Джессі Лингард, який вже повернувся до тренувань.

До слова, матч Партизан – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 24 жовтня. Початок гри о 19:55.

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