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Погба і Де Хеа пропустили тренування Манчестер Юнайтед напередодні матчу Ліги Європи

15:16 219 Читать на русском
Погба і Де Хеа пропустили тренування Манчестер Юнайтед напередодні матчу Ліги Європи
Погба та Де Хеа / Reuters

Гравці Манчестер Юнайтед Поль Погба та Давід Де Хеа можуть пропустити матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Партизана.

 

Поль Погба та Давід Де Хеа не тренувалися з першою командою Манчестер Юнайтед напередодні матчу проти Партизана в Лізі Європи, повідомляє Sky Sports.

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Нагадаємо, що Погба пропустив три матчі Манчестер Юнайтед через травму, тоді як Де Хеа відіграв повний матч з Ліверпулем (1:1). Додамо, що після пошкодження відновився Джессі Лингард, який вже повернувся до тренувань.

До слова, матч Партизан – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 24 жовтня. Початок гри о 19:55.

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Теги
Ліга Європи Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Партизан - Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа Поль Погба Поль Погба Джессі Лінгард Джессі Лінгард
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