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Погба: Фред – очень хороший игрок, мне комфортно с ним на поле

09:27 106 Читати українською
Погба: Фред – очень хороший игрок, мне комфортно с ним на поле
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба поделился впечатлениями после победы над Лестером в матче первого тура АПЛ.

"Мы должны были стартовать в Премьер-лиге с победы, и мы сделали это. Я не принял участия ни в одном предсезонном матче, вернулся только в понедельник, поэтому моим ногам было трудно. Мы сыграли очень хорошо. Хотим быть на вершине турнирной таблицы .

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У нас нет постоянного исполнителя пенальти. Я почувствовал, что смогу забить, и решил выполнить 11-метровый удар. Возможно, в следующий раз оставлю это право за Алексисом.

Фред – очень хороший игрок, он поможет нам. Мне комфортно с ним на поле.

Победа на чемпионате мира уже в прошлом. Я люблю испытания, хочу прогрессировать и завоевать больше трофеев", – цитирует Погба BBC.

Фред в своем дебютном официальном матче стал худшим среди игроков Манчестер Юнайтед

Англия1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сити: Пятница 10 августа 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
2 : 1
Лестер Сити
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Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Лестер Сити Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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