Погба: Фред – дуже хороший гравець, мені комфортно разом з ним на полі

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями після перемоги над Лестером у матчі першого туру АПЛ.

"Ми повинні були стартувати в Прем'єр-лізі з перемоги, і ми зробили це. Я не взяв участі в жодному передсезонному матчі, повернувся тільки в понеділок, тому моїм ногам було важко. Ми зіграли дуже добре. Хочемо бути на вершині турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас немає постійного виконавця пенальті. Я відчув, що зможу забити, і вирішив виконати 11-метровий удар. Можливо, наступного разу залишу це право за Алексісом.

Фред – дуже хороший гравець, він допоможе нам. Мені комфортно разом з ним на полі.

Перемога на чемпіонаті світу вже в минулому. Я люблю випробування, хочу прогресувати і завоювати більше трофеїв", – цитує Погба BBC.

Фред у своєму дебютному офіційному матчі став найгіршим серед гравців Манчестер Юнайтед