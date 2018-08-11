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Погба: Фред – дуже хороший гравець, мені комфортно разом з ним на полі

09:27 123 Читать на русском
Погба: Фред – дуже хороший гравець, мені комфортно разом з ним на полі
Поль Погба / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями після перемоги над Лестером у матчі першого туру АПЛ.

"Ми повинні були стартувати в Прем'єр-лізі з перемоги, і ми зробили це. Я не взяв участі в жодному передсезонному матчі, повернувся тільки в понеділок, тому моїм ногам було важко. Ми зіграли дуже добре. Хочемо бути на вершині турнірної таблиці.

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У нас немає постійного виконавця пенальті. Я відчув, що зможу забити, і вирішив виконати 11-метровий удар. Можливо, наступного разу залишу це право за Алексісом.

Фред – дуже хороший гравець, він допоможе нам. Мені комфортно разом з ним на полі.

Перемога на чемпіонаті світу вже в минулому. Я люблю випробування, хочу прогресувати і завоювати більше трофеїв", – цитує Погба BBC.

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Англія1 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті: П'ятниця 10 серпня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 1
Лестер Сіті
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Теги
Англія Фред Фред Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Поль Погба Поль Погба
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