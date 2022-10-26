Юношеская Лига УЕФА. Финал плей-офф победителей. Первый матч

Галатасарай U-19 - Рух U-19 - 1:3

Голы: Акман, 34 – Столярчук, 5, Эрдем, 8 (авт.), Добрянский, 79

В предыдущем раунде Галатасарай выбил румынскую Меркурю-Чук благодаря победе в родных стенах (4:0) после выездной ничьей. Рух похожим образом одолел польский Заглембе. Команда Виталия Пономарева лидирует и в текущем сезоне юношеского первенства Украины, в целом не проигрывая во всех турнирах уже более года - с сентября 2021-го, или 22 матча подряд. Статус домашней команды турецкие "львы" стремились подтвердить на культовом стадионе Али Сами Ен, где выступает взрослая команда.

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На старте встречи 17-летний вингер молодежной сборной Кыргызстана Алмазбеков смело пошел в дриблинг, остановившись лишь на третьем защитнике. В ответ Рух забросом из глубины заставил голкипера турок выходить далеко из ворот. Этот маневр лишь отложил гол на несколько мгновений. Стамбульцы спокойно позволили Олегу Федору подать с левого края, а дальнюю штангу замкнул другой вингер Андрей Столярчук. Еще несколько острых атак львовян. Пасы за спину, дальний выстрел. Галатасарай, похоже, не ожидал такого активного прессинга. Просто теряются турки возле собственной штрафной, а потом еще и замыкают прострел с того же левого края в свои ворота.

Отметим, что Столярчук к забитому мячу добавил еще и своеобразный ассист. Регулярно меняется он флангами с Федором. Интересный рабочий ход гостей. Первый удар соперника на 16 минуте. Герета перевел на корнер. Серия угловых получает острое продолжение со вторым сейвом голкипера украинцев. Рух взял определенную паузу, ведь соперник не слишком серьезно нагружал оборону и вратаря. Однако на 34 минуте гости пропустили после розыгрыша углового. Удар Акмана из-за пределов штрафной удался на славу.

Насторожила реакция Руха на свое преимущество. Команда откровенно перестала думать об атаке минуты с 25. Галатасарай в итоге превзошел по ударам (5:4), заставил украинцев чаще фолить, что вылилось в 2 предупреждения и гол после одного из многочисленных угловых. Львовская команда учла ошибки и после перерыва начала вновь поактивнее. Удару Пастуха не хватило точности, но это хотя бы первая попытка за 20 минут игры. Именно этого нападающего, к слову, заменили уже на 50-й. Уже 0:3 по желтым карточкам, ценой фола львовяне останавливают мелких, но техничных оппонентов.

Неплохой заброс в штрафную Галатасарая, подводит прием. Стамбульцы пытаются давить, но во 2 тайме ребята в желтом поспокойнее держат оборону. Забавно наблюдать, как очень невысокие на фоне руховцев турки пытаются проходить вперед. Впечатление, будто дети против взрослых вышли отбегать. Выпрашивают хозяева пенальти за якобы игру рукой. Судья неумолим. В следующей атаке Пидгурский проверил бдительность голкипера дальним ударом. Столярчук внезапно упал на газон, но продолжил встречу. Маневры гостей просты. Бомбардировать подачами с флангов и дальними ударами. Лишь в стартовые 10 минут матча получалось удивить соперника. Далее же попытки задушить технику атлетичностью и физикой.

Даже не пытаются турки подавать угловые, на втором этаже им ловить нечего. А вот один из розыгрышей стандартного положения привел к контратаке. Несколькими финтами в центре Олег Федор создал преимущество да еще и перевел на правый фланг в темп. Далее Сапуга расписал не менее выверенную передачу на Добрянского, который уверенно переиграл голкипера. Сработала замена гостей. Забил защитник, который вышел на 50 минуте. Галатасарай так и не сподобился на хоть какой-нибудь ответный удар. Весомая заявка на евровесну от уже третьего украинского клуба (туда пока что пробились обе команды Шахтера). Ответный матч состоится в Польше 2 ноября.