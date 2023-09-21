Компенсированное к первому тайму время уже завершилось, но главный арбитр встречи позволил Леандро Паредесу исполнить штрафной удар, заработанный Манчини. Чемпион мира навесил в штрафную площадь Шерифа, и Кики подставил украинского вратаря Максима Коваля – центральный защитник животом срезал мяч в собственные ворота.

Лига Европы: Коваль не сумел сдержать Лукаку, три игрока Байера оформили гол+пас

После перерыва Шериф сумел сравнять счёт, реализовав голевой шанс после розыгрыша стандарта. Однако Рома всё равно увезла из Тирасполя победу. На 65-й минуте гости разыграли очень красивую трёхходовую комбинацию с участием Дибалы, Кристанте и Лукаку – и Ромелу продлил свою забивную серию в Лиге Европы. Бельгийский форвард забивал в каждом из последних 12 матчах турнира, в которых участвовал в составах Эвертона, Интера и теперь вот ещё и Ромы.