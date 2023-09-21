Лига Европы: Коваль не сумел сдержать Лукаку, три игрока Байера оформили гол+пас
В четверг, 21 сентября, состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Рома и Байер победили своих соперников.
Группа G
Серветт – Славия – 0:2
Голы: Масопуст, 32, Огбу, 58
Шериф – Рома – 1:2
Голы: Товар, 57 – Кики, 45+4 (автогол), Лукаку, 65
Группа Н
Байер – Хекен – 4:0
Голы: Вирц, 10, Адли, 16, Бонифейс, 66, Хоффманн, 70
Карабах – Мольде – 1:0
Гол: Андраде, 55
Полуфиналист минувшего розыгрыша Лиги Европы Байер под проливным дождём добыл уверенную победу над шведским Хекеном. Героями встречи стали Флориан Вирц, Амин Адли и Виктор Бонифейс. Каждый из этого трио оформил гол+пас: Бонифейс ассистировал Вирцу, Адли – Виктору, а Вирц – Хоффману. Сам Адли забил после голевой передачи Гранита Джаки.
Лига Европы: Ливерпуль дожал команду украинца благодаря голу и ассисту Дарвина, обидчик Днепра-1 шокировал Вильярреал
Перед игрой Жозе Моуринью прямо признал силу соперника, и стартовый состав его команды говорил об уважении к команде из Молдовы – с первых минут на поле появились Ренату Санчеш и Ромелу Лукаку. Проблемой для центрфорварда "джаллоросси" было то, что его не снаблажи мячом – Санчеш не исполнял свою первоочередную функцию. Очевидно, физические кондиции португальца оставляли желать лучшего – в середине первого тайма он попросил замену. Для него эта мышечная травма стала уже второй с начала сезона...
Шериф не сумел реализовать свой единственный момент к перерыву – Жером Мбекели пробил в штангу, а вот Рома сумела выйти вперёд на последней секунде первого тайма. Амин Талаль сбил Манчини на своей половине поля, и после навеса Паредеса в штрафную площадь защитник хозяев Кики животом срезал мяч в собственные ворота – Максим Коваль ничем не смог бы помочь в этой ситуации.
Шериф тоже забил после розыгрыша стандарта – углового. После подачи игроки хозяев трижды подряд (!) выиграли подбор мяча. Первый удар был заблокирован защитниками, а вот добивание в исполнении Товара не нашло сопротивления. После восстановления статуса-кво помощник дисквалифицированного Моуринью Сальваторе Фоти выпустил на поле Дибалу, и Пауло сразу же начал вторую голевую атаку своей команды. Трёхходовка Дибала – Кристанте – Лукаку в одно касание вывела Ромелу на ударную позицию, и бельгиец продемнстрировал свой инстинкт хищника – Биг Ром пробил в противоход Ковалю. Есть второй гол во втором подряд матче за Рому!
В оставшееся время Рома была ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем Шериф – к тому, чтобы сравнять счёт. На 89-й минуте Коваль совершил отличный сэйв после удара Спинаццолы, однако в этом эпизоде Леонардо оказался в офсайде.