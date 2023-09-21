Группа G

Серветт – Славия – 0:2

Голы: Масопуст, 32, Огбу, 58

Шериф – Рома – 1:2

Голы: Товар, 57 – Кики, 45+4 (автогол), Лукаку, 65

Группа Н

Байер – Хекен – 4:0

Голы: Вирц, 10, Адли, 16, Бонифейс, 66, Хоффманн, 70

Карабах – Мольде – 1:0

Гол: Андраде, 55

Полуфиналист минувшего розыгрыша Лиги Европы Байер под проливным дождём добыл уверенную победу над шведским Хекеном. Героями встречи стали Флориан Вирц, Амин Адли и Виктор Бонифейс. Каждый из этого трио оформил гол+пас: Бонифейс ассистировал Вирцу, Адли – Виктору, а Вирц – Хоффману. Сам Адли забил после голевой передачи Гранита Джаки.

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Перед игрой Жозе Моуринью прямо признал силу соперника, и стартовый состав его команды говорил об уважении к команде из Молдовы – с первых минут на поле появились Ренату Санчеш и Ромелу Лукаку. Проблемой для центрфорварда "джаллоросси" было то, что его не снаблажи мячом – Санчеш не исполнял свою первоочередную функцию. Очевидно, физические кондиции португальца оставляли желать лучшего – в середине первого тайма он попросил замену. Для него эта мышечная травма стала уже второй с начала сезона...

Шериф не сумел реализовать свой единственный момент к перерыву – Жером Мбекели пробил в штангу, а вот Рома сумела выйти вперёд на последней секунде первого тайма. Амин Талаль сбил Манчини на своей половине поля, и после навеса Паредеса в штрафную площадь защитник хозяев Кики животом срезал мяч в собственные ворота – Максим Коваль ничем не смог бы помочь в этой ситуации.

Шериф тоже забил после розыгрыша стандарта – углового. После подачи игроки хозяев трижды подряд (!) выиграли подбор мяча. Первый удар был заблокирован защитниками, а вот добивание в исполнении Товара не нашло сопротивления. После восстановления статуса-кво помощник дисквалифицированного Моуринью Сальваторе Фоти выпустил на поле Дибалу, и Пауло сразу же начал вторую голевую атаку своей команды. Трёхходовка Дибала – Кристанте – Лукаку в одно касание вывела Ромелу на ударную позицию, и бельгиец продемнстрировал свой инстинкт хищника – Биг Ром пробил в противоход Ковалю. Есть второй гол во втором подряд матче за Рому!

В оставшееся время Рома была ближе к тому, чтобы увеличить преимущество, чем Шериф – к тому, чтобы сравнять счёт. На 89-й минуте Коваль совершил отличный сэйв после удара Спинаццолы, однако в этом эпизоде Леонардо оказался в офсайде.