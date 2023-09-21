Компенсований до першого тайму час уже завершився, проте головний арбітр зустрічі дозволив Леандро Паредесу виконати штрафний удар, зароблений Манчіні. Чемпіон світу навісив у штрафний майданчик Шерифа, і Кікі підставив українського воротаря Максима Коваля – центральний захисник животом зрізав м'яч у власні ворота.

Ліга Європи: Коваль не зумів стримати Лукаку, три гравці Байєра оформили гол+пас

Після перерви Шериф зумів зрівняти рахунок, реалізувавши гольовий шанс після розіграшу стандарту. Однак Рома все одно відвезла з Тирасполя перемогу. На 65-й хвилині гості розіграли дуже красиву триходову комбінацію за участю Дибали, Крістанте і Лукаку – і Ромелу продовжив свою забивну серію в Лізі Європи. Бельгійський форвард забивав у кожному з останніх 12 матчів турніру, в яких брав участь у складах Евертона, Інтера, і нарешті Роми.