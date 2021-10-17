"И Минай, и Десна могли победить. Возможно, наиграли на победу, а может, и нет. Соперник был сильным, и я рад тому, что заработали очко. Хочу играть на победу и атаку. Если будем обороняться, то кому это интересно смотреть.

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Сказал ребятам в раздевалке, что если так будут дальше выкладываться, то все будет хорошо. Акцентировал на том, что нужно улучшить психологию. Я видел мастерство ребят, и команда находится не на том месте, где должна быть.

В конце получили штрафной, я подсказывал, чтобы Селезнев бил, у него правая нога. Я просто не сумел докричаться. Мое мнение, что должен бить Селезнев, но они сами решали там", – сказал Леонов в эфире ТК Футбол.

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