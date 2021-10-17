"І Минай, і Десна могли перемогти. Можливо, награли на перемогу, а може, й ні. Суперник був сильним, і я радий тому, що заробили очко. Хочу грати на перемогу і атаку. Якщо будемо оборонятися, то кому це цікаво дивитися.

Епічний промах Селезньова у відеоогляді матчу Минай – Десна

Сказав хлопцям в роздягальні, що якщо так будуть далі викладатися, то все буде добре. Акцентував на тому, що потрібно покращити психологію. Я бачив майстерність хлопців, і команда перебуває не на тому місці, на якому повинна бути.

Наприкінці отримали штрафний, я підказував, щоб Селезньов бив, у нього права нога. Я просто не зумів докричатися. Моя думка, що повинен бити Селезньов, але вони самі вирішували там", – сказав Леонов у ефірі ТК Футбол.

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