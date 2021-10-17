Минай проводил первый матч под руководством нового тренера – на прошлой неделе закарпатцев возглавил Игорь Леонов. Начало встречи осталось за Минаем. Хозяева активно начали и создавали хорошие моменты. Подводила реализация. Ахмедзаде выходил на свидание с голкипером, Белоног подкручивал в дальний угол, два супершанса упустил Вишневский.

Десна со временем начала отвечать. Будковский не замкнул пас Безбородько, затем сам Безбородько не попал в цель, еще был шанс у Селина. После перерыва черниговцы атаковали острее, но с ударами Калитвинцева справился голкипер, а Юрченко выстрелил в каркас ворот. Десна строила неплохие атаки, однако не доводила их до логического завершения.

Во втором тайме продолжилась живая игра на встречных курсах. Много хаоса, но игру интересно было смотреть. Минай обострял преимущественно подачами с флангов, а Вишневский упражнялся в транжирстве. Впоследствии его заменил Селезнев. Евгений сразу разрядил пушку – перекладина. Ахмедзаде выкатил Жене на пустые ворота, но тот с метра пробил неточно. Фиаско.

На другом конце поля Болбат ворвался в штрафную и просил пенальти. Судья проигнорировал эпизод. Гости больше ничего и не создали. Десна слабее провела концовку встречи, а Минай давил все мощнее. Хахлев плохо выполнил два перспективных стандарта.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Результат в пользу Десны, которая с 17 очками идет на 7 месте УПЛ. Минай продлил безвыигрышную серию, но поднялся на 13 строчку.