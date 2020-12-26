"На мой субъективный взгляд, Артем Милевский – топовый игрок. Он все время это доказывал в матчах за сборную, в чемпионате, в еврокубках. Он высококлассный игрок!

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Я смотрел много матчей Динамо Брест и скажу, что с Милевским и без Милевского – это две разные команды. Хотя ни в коем случае не хочу обидеть других игроков белорусского клуба. Просто атакующий потенциал команды с Милевским совсем другой. Артем – умный игрок. И очень важно, что он не эгоист. Милевский по ходу матчей отдает много передач, потому что чувствует игру и может выполнить важный пас. Он очень тонко оценивает ситуацию на поле. Милевский, как хороший классный дирижер, получает удовольствие от того, что выполняет такие передачи.

Поможет ли Артем Минаю? Я двумя руками за то, что поможет! И для чемпионата Украины – это супер! Для Миная – это отличное приобретение. Я команду из Закарпатья могу с этим только поздравить. Милевский – шикарный футболист и я к нему с большой человеческой симпатией отношусь. Мне нравятся футболисты такого плана: думающие, технические, умные, забивные, которые отдают. Футбол Украины от этого только выигрывает!" – сказал Грозный в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Милевский подписал контракт с Минаем в четверг. Первый зимний новичок закарпатцев будет зарабатывать ориентировочно 100 тысяч гривен в месяц.

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