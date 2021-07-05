Опытный форвард с медалью чемпиона мира-2014 будет выступать за Гурник Забже.

Пищек вернулся в родной клуб – легенда Боруссии Д и сборной Польши будет играть в четвертом дивизионе

Подольски и польский клуб синхронно опубликовали видео-загадки. Оба ролики намекают на возвращение польского немца на историческую родину. Гурник стал первым польским клубом в карьере Польди, который родился в Силезском воеводстве и планировал играть за "Кадру" на заре карьеры.

В сезоне 2020/21 Лукас Подольски провел 36 матчей за турецкий Антальяспор во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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