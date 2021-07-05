Досвідчений форвард із медаллю чемпіона світу-2014 виступатиме за Гурнік Забже.

Піщек повернувся у рідний клуб – легенда Борусії Д та збірної Польщі гратиме в четвертому дивізіоні

Подольскі й польський клуб синхронно опублікували відеозагадки. Обидва ролики натякають на повернення польського німця на історичну батьківщину. Гурнік став першим польським клубом у кар'єрі Польді, який народився у Сілезькому воєводстві та планував грати за "Кадру" на зорі кар'єри.

У сезоні 2020/21 Лукас Подольскі провів 36 матчів за турецький Антальяспор у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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