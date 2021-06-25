Именитый защитник Лукаш Пищек готов еще немного поиграть в свое удовольствие.

Гочалковице-Здруй на своей странице в Facebook объявил о приходе 36-летнего ветерана.

Тевес объявил о своем уходе из Бока Хуниорс – семейная трагедия заставила ветерана задуматься о завершении карьеры

Пищек заранее предупреждал о своем решении присоединиться к родному клубу, выступающему в Третьей лиге Польши (четвертый дивизион). Последние 14 лет защитник провел в Германии – сначала за Герту, а затем за Боруссию Д. Со "шмелями" дважды выигрывал Бундеслигу, трижды Кубок Германии и доходил до финала ЛЧ 2012/13.

Добавим, что в активе Пищека 66 матчей и 3 гола в составе национальной сборной Польши.

Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21