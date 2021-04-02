О пикантных подробностях рассказал сосед хавбека туринцев Уэстона Маккени, который организовал "праздник".

"Я не думаю, что известный футболист может стоять над законом. Я вышел в 22:30 погулять с собакой и увидел очередь машин возле дома Маккени. Была группа людей – все без масок. Подъехало много Мерседесов, джипов и несколько такси с молодыми девушками.

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Поскольку вечеринки запрещены, а комендантский час уже действовал, я решил позвонить в полицию. Думаю, людей было значительно больше, чем 10. Возможно, кому-то удалось уйти раньше. Я ничего не имею против Уэстона, он спокойный парень. Он кажется хорошим профессионалом – остается дома или ходит на тренировки. Я болею за Ювентус, поэтому мне очень жаль из-за этого инцидента. Впрочем, возможно, им стоит посещать меньше вечеринок и больше сосредоточиться на поле", – цитирует соседа Football Italia.

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