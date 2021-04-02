Про пікантні подробиці розповів сусід хавбека туринців Вестона Маккені, який організував "свято".

"Я не думаю, що відомий футболіст може стояти над законом. Я вийшов о 22:30 погуляти з собакою і побачив чергу машин біля будинку Маккені. Була група людей – усі без масок. Під'їхало багато Мерседесів, джипів і кілька таксі з молодими дівчатами.

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Оскільки вечірки заборонені, а комендантська година вже діяла, я вирішив зателефонувати в поліцію. Думаю, людей було значно більше, ніж 10. Можливо, комусь вдалося піти раніше. Я нічого не маю проти Вестона, він спокійний хлопець. Він здається хорошим професіоналом – залишається вдома або ходить на тренування. Я вболіваю за Ювентус, тому мені дуже шкода через цей інцидент. Втім, можливо, їм варто відвідувати менше вечірок і більше зосередитися на полі", – цитує сусіда Football Italia.

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