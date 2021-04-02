"Під'їхало кілька таксі з молодими дівчатами – усі без масок": відомі подробиці скандальної вечірки гравців Ювентуса
Гравці Ювентуса розважалися зі значно більшим розмахом, ніж повідомлялось раніше.
Про пікантні подробиці розповів сусід хавбека туринців Вестона Маккені, який організував "свято".
"Я не думаю, що відомий футболіст може стояти над законом. Я вийшов о 22:30 погуляти з собакою і побачив чергу машин біля будинку Маккені. Була група людей – усі без масок. Під'їхало багато Мерседесів, джипів і кілька таксі з молодими дівчатами.
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Оскільки вечірки заборонені, а комендантська година вже діяла, я вирішив зателефонувати в поліцію. Думаю, людей було значно більше, ніж 10. Можливо, комусь вдалося піти раніше. Я нічого не маю проти Вестона, він спокійний хлопець. Він здається хорошим професіоналом – залишається вдома або ходить на тренування. Я вболіваю за Ювентус, тому мені дуже шкода через цей інцидент. Втім, можливо, їм варто відвідувати менше вечірок і більше зосередитися на полі", – цитує сусіда Football Italia.
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