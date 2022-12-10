"Поддержите Францию в полуфинале ЧМ-2022?": Макрон потролил премьер-министра Великобритании перед исторической дуэлью
21:04 - Читати українською
Президент Франции Эммануэль Макрон уверен в победе сборной Англии в 1/4 финала Мундиаля над Францией.
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"Дорогой Риши Сунак, я с нетерпением жду сегодняшнего матча. Если Франция победит (а она победит!), вы пожелаете нам удачи в полуфинале, правда?" – написал Макрон на своей странице в социальной сети Твиттер.
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"Надеюсь, мне не придется этого делать. Но – договорились. Ожидаю, что вы поддержите Англию в следующем раунде", – ответил глава британского правительства.
Напомним, поединок между Англией и Францией состоится уже сегодня, 10 декабря, в 21:00.
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