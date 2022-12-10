Президент Франции Эммануэль Макрон уверен в победе сборной Англии в 1/4 финала Мундиаля над Францией.

"Дорогой Риши Сунак, я с нетерпением жду сегодняшнего матча. Если Франция победит (а она победит!), вы пожелаете нам удачи в полуфинале, правда?" – написал Макрон на своей странице в социальной сети Твиттер.

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"Надеюсь, мне не придется этого делать. Но – договорились. Ожидаю, что вы поддержите Англию в следующем раунде", – ответил глава британского правительства.

Напомним, поединок между Англией и Францией состоится уже сегодня, 10 декабря, в 21:00.

Англия – Франция: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022

Dear @RishiSunak, looking forward to the game tonight. If Les Bleus win (they will!), you’ll wish us luck in the semi-final… right? — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 10, 2022