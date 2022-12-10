Сборная Англии поборется с Францией за право сыграть в полуфинале чемпионата мира-2022. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира 2022, 1/4 финала

10 декабря, 21:00, г. Эль-Хаур, стадион "Аль Байт"

Главный арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Противостояние Англии и Франции было одним из ключевых в европейской истории, начиная с периода Столетней войны в XIV-XV веках. Принципиальность данного соперничества перекинулась и на футбол, подарив нам ряд крутых поединков. В частности, 10 лет назад их сборные встречались на групповом этапе Евро-2012, раскатав ничью на переполненной Донбасс Арене.

Вспоминается и матч на Евро-2004, в котором Англия повела в счете и вполне могла закрыть игру с пенальти. Бекхэм не забил его, а вот Французы собрались и вырвали победу со счетом 2:1. Зидан, который отличился со стандарта и с 11-метрового, потом смеялся над шумными британскими фанатами: "Английские болельщики кричали "Бартез, какой счет?". Теперь он может им ответить – 2:1 в пользу Франции".

"Дерби" между Англией и Францией не отличается адскостью. Проиграть в нем для британцев не так тяжело, как, например, Шотландии – но сегодня на осечку права нет. Новая страница классического противостояния будет написана в битве за полуфинал чемпионата мира. Еще никогда эти сборные не боролись за столь крупный куш.

"Три льва" подошли к встрече, демонстрируя прекрасные результаты. Островитяне разгромили Иран со счетом 6:2, катком проехалась по Уэльсу (3:0) и уверенно разбила Сенегал (3:0), оступившись лишь в поединке против США (0:0). Команда Гарета Саутгейта, несмотря на ненавистный нейтральным фанам прагматизм, одержала эффектные победы над лучшими оборонами ЧМ-2022, причем забила целых 13 голов – до сих пор никто не превзошел британцев в результативности.

Несмотря на это, излишние перестраховки остаются присущими для этого коллектива. В том же матче против ослабленных потерей Гуйе сенегальцев вышли более ориентированные на игру без мяча Уокер и Хендерсон, а не атакующие Трипп'р и Маунт. Защитники и опорник в первой фазе билд-апа формировали четверку, хотя их почти не прессинговали. Кейн же из топового завершала превратился в "опорного форварда", работая из глубины в качестве плеймейкера – многим экпертам это не по душе.

Иногда эта трусость выливается в ужасную структуру продвижения мяча. Так, во встрече против США центрбеки "трех львов" не выполняли смелых проходов вперед, что облегчало оборонительную задачу для американцев – хавбеки перекрывали основные каналы передач, а форвард плотно накрывал опорника. В матче же против Сенегала подопечные Гарета Саутгейта не только формировали ненужную "четверку" позади, но и не открывались в центре – как следствие, формировался гигантский разрыв между линиями.

Проблемы в позиционном наступлении изрядно тревожат британских фанов. Впрочем, в режиме контратак или на стандартах / кроссах Англия превращается в грозную машину. Для этого у "трех львов" подобран идеальный состав – шикарные результативные вингеры, чрезвычайно умный Кейн со своими перемещениями в глубине, агрессивные фулбеки, высокие и мощные центрбеки.

Интересно взглянуть на оборону сборной Англии. До сих пор её хвалили – даже троллинг Магуайра перестал быть актуальным. Да, какие-то моменты у ворот Пикфорда были, но в целом все было спокойно. Впрочем, соперники у островитян были не такими крутыми, как сегодня. В четвертьфинале ЧМ-2022 защиту "трех львов" ждет настоящая проверка на профпригодность.

Франция в чем-то похожа на нынешнюю Англию. Команда Дидье Дешама почти так же провалилась в Лиге наций и так же славилась прагматичным футболом. Этот футбол тоже было неприятно смотреть – однако "Ле Бле" также удивили своей результативностью и мощью. "Гальские петухи" забили 9 голов, уступая по этому показателю только Англии.

Даже соперники у них были похожими. Одна современная сборная и три слабенькие / посредственные, которые собирались играть от обороны и контратак. Франция устроила разгром Австралии и Польши (по 4:1), уверенно одолела Данию (2:1), однако довольно случайно проиграла Тунису (0:1) в матче без мотивации.

Словом, турнирный ход оказался похожим на английский, но между этими сборными есть одна существенная разница – "Ле Бле" демонстрируют очень крутую игру в позиционном наступлении. Чем-то система Дешама напоминает тактическую модель Милана с агрессивной работой Тео Эрнандеса, рывками Мбаппе на пространстве (некий аналог Леау) и умелой работой Жиру на чужой трети. Эта история дополняется феноменальной игрой Гризманна – "маленький принц" появляется на всех участках поля, создавая численное большинство и помогая в организации атак эффективными обыгрышами. В конце концов, эффективно выглядят фланговые прорывы Дембеле.

Показательно, что Килиан, Тео, Антуан и Усман стали лучшими футболистами группы D по показателю продвижения мяча и созданию угрозы чужим воротам через пас. Мбаппе вообще является самым острым футболистом ЧМ-2022.

Франция, в отличие от Англии, при счете 0:0 не ждет ошибок соперника и не стоит в трусливой схеме 3+1 в начале билд-апа. Подопечные Дидье Дешама сами создают моменты. Что самое главное, у них есть четкое понимание, как это делать.

Следствием агрессивной игры является большее количество моментов у своих ворот и наличие пропущенного гола в каждом матче. На групповом этапе ошибки защитников "Ле Бле" имели индивидуальный и во многом случайный характер, однако Польша в 1/8 финала нагрузила оборону серьезно – и у Франции начались проблемы. Вместе с тем, нельзя говорить об отсутствии тактических идей в этой фазе игры – ту же Данию команда нейтрализовала блестяще, воспользовавшись фланговым дисбалансом соперника.

Словом, Франция привезла очень крутую команду. Она сыгранная, проективная, у нее есть четкое понимание тренерского замысла. Эти замыслы чрезвычайно эффективны, поэтому Англии сегодня будет тяжело. С таким соперником британцы еще не встречались – впрочем, то же самое касается и "галлских петухов".

Круто, что на чемпионате мира эти команды обходятся без важных потерь. "Ле Бле" не поможет травмированный Люка Эрнандес, а у "трех львов" по личным причинам не сыграют Сайт и Стерлинг.

Ориентировочные составы на матч Англия – Франция

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Хендерсон, Райс, Беллингем – Фоден, Кейн, Сака

Франция: Льорис – Кюнде, Варан, Упамекано, Эрнандес – Рабьо, Чуамени – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Делать прогнозы на подобные матчи – все равно, что гадать на кофейной гуще. Обе команды на ходу, у обеих есть серьезные преимущества и отдельные недостатки. Англия более осторожная и контратакующая, с плохой структурой позиционного наступления – Франция же чрезвычайно агрессивна и имеет лучшее понимание задач в атаке, однако больше рискует сзади.

Букмекеры отдают небольшое преимущество "Ле Бле". Правда, на крупных турнирах прагматичность приносит больше успеха – а значит "три льва" будут иметь преимущество. При работе без мяча и при "сушке" игры они кажутся на немного убедительнее.

Посмотрим, как оно получится. Мы верим в наличие забитых мячей в этом матче, но с вопросом определения результата все очень сложно. Если уж выбирать, то мы рискнем поставить на победу Англии как более прагматичной команды, однако поединок может пойти по любому сценарию.